Армения приняла участие в голосовании The Best FIFA Football Awards

Главные тренеры и капитаны мужской и женской сборных Армении по футболу проголосовали за лучшего игрока года по версии ФИФА.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Победители премии The Best FIFA Football Awards будут объявлены 17 января по 6 номинациям: «Лучший футболист года», «Тренер», «Вратарь», «Лучшая футболистка», «Тренер женского футбола», «Вратарь». Как известно, в голосовании принимают участие главные тренеры и капитаны сборных стран-членов ФИФА и журналисты. В голосовании приняли участие главный тренер мужской сборной Армении Хоакин Капарос, капитан Генрих Мхитарян, а также бывший главный тренер женской сборной Армен Санамян и капитан Ольга Осипян.

Список номинантов на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1073143/