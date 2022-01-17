Расширение списка стран, де-факто признавших вакцину "Спутник V", говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) признало, что две прививки российской вакцины "Спутник V" теперь могут быть основанием для подтверждения статуса вакцинации.

"Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину "Спутник", однозначно говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности", - сказал Кузнецов.