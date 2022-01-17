Грузовой поезд из Китая прибыл в КНДР впервые с 2020 года

Грузовой поезд из китайского города Даньдун впервые с 2020 года пересек в понедельник по мосту пограничную реку Ялуцзян (Амноккан) и прибыл в КНДР, которая из-за угрозы заражений коронавирусом ранее прекратила наземное сообщение с соседними странами. Железнодорожное движение по этой линии со вторника будет осуществляться ежедневно. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на китайские источники.

После закрытия сухопутных границ Пхеньян вел торговлю с КНР только по морю и в ограниченных размерах. На Китай приходится более 90% товарооборота КНДР. Прекращение железнодорожного сообщения поэтому наносило существенный ущерб экономике страны. Железнодорожная магистраль из города Даньдун - самая важная трасса наземной перевозки товаров между КНДР и Китаем.

За первые 11 месяцев 2021 года объем торговли между двумя странами сократился более чем на 10% по сравнению с показателем за тот же период предыдущего года. Он составил в денежном выражении примерно $267,2 млн, отмечает Киодо со ссылкой на статистику КНР.