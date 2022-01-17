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«Wizz Air Abu Dhabi» начнет полеты в Ереван

«Wizz Air Abu Dhabi» начнет полеты в Ереван

В ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Республики Армения Армен Саркисян с высокопоставленными должностными лицами ОАЭ достиг новой договоренности о расширении сотрудничества между двумя странами в сфере воздушного сообщения.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, согласно договоренности, авиакомпания «Wizz Air Abu Dhabi» в ближайшее время начнет осуществлять полеты в Ереван.

Президент Саркисян сообщил, что новый воздушный мост между двумя странами является еще одним важным шагом в направлении укрепления торгово-экономических и деловых связей между Арменией и ОАЭ, что станет существенным стимулом, особенно для развития туризма.


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