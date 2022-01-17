Рубен Рубинян представил некоторые подробности встречи со спецпредставителем Турции

Республика Армения выступает за открытие границ с Турцией без предварительных условий, отношения должны быть нормализованы как можно скорее, это в интересах Армении и армянского народа. Как сообщает «Арменпресс», это в своем выступлении в Национальном собрании заявил вице-спикер НС, исполняющий обязанности председателя НС Акоп Аршакян, отвечая на вопрос депутата от фракции «Айастан» Агнесы Хамоян.

Агнеса Хамоян спросила о переговорах, которые прошли между спецпредставителями Турции и Армении.

«Господин Аршакян, в сообщении МИД отмечается, что встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Как заявили ваши коллеги, раз в стране происходят важные процессы, можете ли вы, в конце концов, проинформировать об этих процессах, информировать общественность о той позитивной, конструктивной атмосфере, о которой идет речь? Можете ли вы объяснить, где была достигнута договоренность о том, чтобы отношения между Арменией и Турцией пытались нормализовать специальные представители?», - спросила Хамоян.

Акоп Аршакян ответил, что с момента установления независимости Армении, с тех пор как Турция закрыла свои границы, позиция Армении всегда заключалась в установлении отношений без предварительных условий и в открытии границ.

«Эта логика не изменилась, Республика Армения по-прежнему действует с этих позиций, мы за открытие границ без предварительных условий, отношения должны быть урегулированы. Это в интересах Армении и армянского народа. Что касается состоявшихся переговоров, то в распространенном МИД сообщении, по сути, описывается ход переговоров. А если вы хотите получить более глубокую, более полную информацию о самом процессе переговоров, я думаю, что и с коллегиальной, и с институциональной точки зрения, есть все механизмы для того, чтобы состоялось обсуждение, вы можете задавать свои вопросы», - сказал Акоп Аршакян.

Хамоян не удовлетворил ответ Акопа Аршакяна, после чего вице-спикер НС, спецпредставитель Армении Рубен Рубинян попробовал представить больше подробностей по встрече с представителем Турции.

«Если вы помните, в прошлом году официальный представитель МИД РФ заявлял, что есть процесс, армянская сторона с российской стороной говорила о начале возможного процесса с Турцией, что позже было подтверждено армянским МИД, после чего Турция объявила о назначении спецпредставителя. МИД Армении приветствовало это, и заявило, что также назначит своего спецпредставителя. Армянская сторона назначила своего спецпредставителя. Так были достигнуты договоренности.

Договоренности о точном месте были достигнуты с помощью российской стороны, встреча состоялась в зале приемов МИД в Москве. Вы спросили, что вы подразумеваете под конструктивной атмосферой? Мы имеем в виду именно конструктивную атмосферу. По итогам встречи Министерства иностранных дел Армении и Турции выпустили пресс-релизы, в которых изложили то, что обсудили спецпредставители. МИД России также выступил с заявлением», - заключил Рубинян.

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