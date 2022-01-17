В Армении за прошедший день подтверждено 168 случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 17 января в Армении всего подтверждено 347 785 случаев заражения COVID-19, 333 655 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 020 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 594 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 4 040 тестов. Подтверждено 168 случаев заражения COVID-19, вылечились 46 заболевших, есть 1 летальный исход.

Всего проведено 2 644 655 тестирований.