Храм Гарни включен в список лучших памятников мира, построенных в период существования Римской империи

Известное бельгийское онлайн издание «Le Vif Weekend» опубликовало список лучших архитектурных памятников древнеримского периода (754/753 г. - 476 г. до н.э.). В число 51 красивейших памятников вошел и армянский языческий храм Гарни, расположенный в долине реки Азат в Котайкской области Армении.

Как сообщает «Арменпресс», храм Гарни в списке находится на 37-м месте.

Языческий храм Гарни был построен в I веке нашей эры армянским царем Трдатом I. Это единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма.

Список, опубликованный в журнале, возглавляет Колизей Рима, крупнейший в мире амфитеатр, сохранившийся до наших дней.

На втором месте храм Юпитера, древнеримского бога неба, света и грозы, который начал строиться при римском императоре Антонине Пие и был завершен при императоре Нероне (37-68 гг. до н.э.), расположен в древнем городе Баальбек (современный Ливан).

На третьем месте - римский пантеон, или «Храм всех богов», посвященный древнеримским богам, построенный в I веке по приказу римского императора Адриана.