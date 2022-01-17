Время в Ереване: 11:07:36,   17 Январь

Парламент Армении минутой молчания почтил память героев, погибших в результате азербайджанской провокации

Парламент Армении минутой молчания почтил память героев, погибших в результате азербайджанской провокации

Депутаты Национального собрания Армении на заседании 17 января минутой молчания почтили память армянских военнослужащих, погибших 11 января в результате азербайджанской провокации.

Как передает «Арменпресс», предложение поступило от депутата от фракции «Айастан» Андраника Теваняна.

11 января подразделения ВС Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации и на участке Верин Шоржа Гегаркуникской области открыли огонь по армянским боевым позициям, началась перестрелка, в результате которой погибли трое армянских военнослужащих.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]