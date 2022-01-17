Французские парламентарии обратились к Макрону с призывом потребовать от Алиева извинения перед Валери Пекрес

В воскресном издании «Le Journal du Dimanche», имеющем во Франции самый большой тираж, 15 января было опубликовано открытое письмо президенту Французской республики от руководителя фракции Сената Франции «Республиканцы» (LR) Бруно Ретайо, руководителя той же фракции в Национальном собрании Франции Дамиана Абада и руководителя той же фракции в Европейском парламенте, европейского депутата Франсуа-Ксавье Белами, подписанное и 242 другими деятелями. Авторы, в частности, призвали, чтобы президент от имени Франции потребовал от президента Азербайджана извиниться перед Валери Пекрес за его нашумевшие высказывания от 12 января текущего года, которые он сделал по итогам визита в Армению кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы».

«Если бы мы знали о недавнем незаконном визите Валери Пекрес [в Нагорный Карабах], мы бы ее не отпустили», - заявил он.

«Арменпресс» ниже представляет полный текст открытого письма:

«Многоуважаемый господин Президент. После визита Валери Пекрес в Армению 12 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «Если бы мы знали о недавнем незаконном визите Валери Пекрес [в Нагорный Карабах], мы бы ее не отпустили». Эти нашумевшие высказывания Франция не может оставить без ответа. По весьма простой причине. Это заявление не только призыв к ненависти к государственному деятелю Франции, президенту региона Иль-де-Франс и кандидату в президенты Франции, но и неприкрытая угроза, направленная французскому народу, правительству Франции и его представителям, учитывая отношения нашей страны с Арменией. Многоуважаемый господин президент, должны ли мы терпеть, чтобы правительство какого-либо другого государства запрещало избранным французским народом представителям посещать территорию, которая, напомним, не принадлежит данному государству, угрожало бы применять посягательства на их свободу, вплоть до их физической безопасности. Как бы это ни было неприятно президенту Алиеву - французы свободны, а Франция - суверенное государство. Франция не может считать приемлемой какую-либо угрозу, не должна отступать ни при каких запугиваниях. И тем более, когда они делаются деспотом, который армян называет «собаками», который в ходе конфликта с Арменией применял запрещенные виды оружия и наемников-джихадистов и всегда был слабым примером человеческого достоинства. Поэтому, господин Президент, мы просим от имени Франции потребовать, чтобы Азербайджанская Республика официально попросила прощения, и в случае, если в кратчайшие сроки этого не произойдет, мы требуем отозвать посла Франции из Азербайджана. Это вопрос как ценностей Франции, так и чести Франции. Это и вопрос содействия армянскому народу, которое мы должны проявить тогда, когда армянский народ, несмотря на военную агрессию, провокации и унижения Азербайджана, стойко и достойно переносит эти испытания. Позиция Франции должна быть равна примеру Армении, достойно проходящей через горнило страданий, что вызывает восхищение. Многоуважаемый господин Президент, примите заверения в нашем высочайшем уважении».