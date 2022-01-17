“Новая книга” - 44/21: Гевонд Алишан, Марк Арен, Роальд Даль, Игорь Манн

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Гевонд Алишан: Древние армянские вероисповедания или языческие религии

Труд «Древние армянские вероисповедания или языческая религия» впервые был опубликован в 1895 году в Венеции. Гевонд Алишан первым в армянской научной мысли представил историческое описание религиозных представлений, культов, обрядов, народных верований и исторического пути армянского народа. Эта книга переиздана по ереванскому изданию 2002 года под редакцией А. С. Абраамяна и В. Г. Барсегяна. Издательство: Edit Print.

Переводная литература

Марк Арен: Город добрых дел

Книга, которая привлечет читателя не только своим сюжетом, но и жанровым своеобразием. Ее написали Марк Арен и пятеро молодых людей. Маленькие истории книги о силе доброты, о том, как пост девушки в Facebook очень быстро распространяется, побуждает людей делать добрые дела, а Ереван становится городом добрых дел. Перевод: Фарида Малхасян; Издательство: «Букинист».

Детская литература

Роальд Даль: Волшебное лекарство Джорджа

Бабушка Джорджа Джентли - брюзгливая, ворчливая старуха. Если бы вы знали, как Джордж ненавидит отвратительную ведьму! Однажды Джордж давая бабушке лекарство, понимает, что ему нужно делать. Ему предстоит приготовить волшебное лекарство, которое либо вылечит ее полностью, либо…. не очень. Перевод: Нунэ Торосян; Издательство: «Антарес»

Документальная литература

Игорь Манн: Маркетинг без бюджета․50 рабочих инструментов для роста вашего бизнеса

Пятьдесят идей, представленных в этой книге, относятся к разным областям бизнеса: маркетингу, рекламе, продажам, связям с общественностью (PR), лояльности клиентов и общей организации работы. Однако их объединяет одно - средства обеспечения значительного увеличения доходов, которые можно инвестировать и с небольшим бюджетом, или вообще без бюджета достичь успеха. Издательство: DaVinci.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.