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Нацгвардия Украины задержала в Донбассе двух нелегалов из Азербайджана

Нацгвардия Украины задержала в Донбассе двух нелегалов из Азербайджана

Национальная гвардия Украины задержала вблизи линии разграничения в Донбассе двух граждан Азербайджана, как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД страны.

"На наблюдательном посту в Луганской области, в километре от линии разграничения, бойцы НГУ задержали двух граждан Азербайджана. После проведения проверки нацгвардейцы обнаружили, что срок пребывания одного из них истек 10 января, другой – находился на территории Украины безосновательно. Также было обнаружено, что мужчины ранее отбывали наказание в виде лишения свободы", - говорится в сообщении на сайте МВД.

Отмечается, что на данный момент задержанные переданы сотрудникам Государственной пограничной службы Украины для установления обстоятельств правонарушения.


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