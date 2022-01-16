Нацгвардия Украины задержала в Донбассе двух нелегалов из Азербайджана

Национальная гвардия Украины задержала вблизи линии разграничения в Донбассе двух граждан Азербайджана, как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД страны.

"На наблюдательном посту в Луганской области, в километре от линии разграничения, бойцы НГУ задержали двух граждан Азербайджана. После проведения проверки нацгвардейцы обнаружили, что срок пребывания одного из них истек 10 января, другой – находился на территории Украины безосновательно. Также было обнаружено, что мужчины ранее отбывали наказание в виде лишения свободы", - говорится в сообщении на сайте МВД.

Отмечается, что на данный момент задержанные переданы сотрудникам Государственной пограничной службы Украины для установления обстоятельств правонарушения.