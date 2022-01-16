Метеоусловия на дорогах Армении

На территории Армении есть закрытые, труднопроходимые автодороги.

Закрыта дорога, ведущая от крепости Амберд к озеру Кари лич в Арагацотнской области, в Ширакской области дороги от трассы М-1 до сел Мусаелян, Красар труднопроходимы. Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепом (только при наличии цепей противоскольжения).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на участке Сараван-Зангер, на дороге Артик-Алагяз, на дорогах Сюникской, Арагацотнской, Лорийской и Ширакской областей местами гололед.

Согласно источнику, в городах Капан, Каджаран и Мегри Сюникской области снегопад.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.