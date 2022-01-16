Новак Джокович не примет участие в Australian Open
16:59, 16 Январь, 2022
Новак Джокович не примет участие в первом турнире Большого шлема в году — Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).
Как передает Арменпресс, об этом пишут международные СМИ.
Австралийский суд отклонил иск Новака Джоковича о выдаче визы: теннисист уже покинул Австралию.
Новак Джокович, прибывший в Австралию 5 января, был арестован за отсутствие сертификата о прививках, после чего власти страны аннулировали его визу. Джокович подал в суд на такое решение, выиграв судебный процесс, но власти Австралии снова аннулировали сербскому теннисисту визу.
Australian Open начнется 17 января и завершится 30 января.
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