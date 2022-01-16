Из-за снегопада на территории Арцаха есть непроходимые дороги  

На территории Республики Арцах из-за снегопада есть непроходимые дороги.

Как сообщили Арменпресс в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха, на некоторых участках межрегиональной дороги Степанакерт-Шош-Мартуни местами гололед.

«Другие межобщинные дороги открыты для всех типов транспортных средств с зимними шинами.

В районе общины Лисагор Шушинского района туман, снегопад.

Работы по уборке снега ведутся по всем направлениям.

На участке Сараван-"Зангер" местами гололед

В селе Шинуайр Сюникской области метель», — говорится в сообщении.

Министерство внутренних дел Арцаха призывает всех водителей использовать только зимние шины во избежание чрезвычайных ситуаций.