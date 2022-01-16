Из-за снегопада на территории Арцаха есть непроходимые дороги
На территории Республики Арцах из-за снегопада есть непроходимые дороги.
Как сообщили Арменпресс в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха, на некоторых участках межрегиональной дороги Степанакерт-Шош-Мартуни местами гололед.
«Другие межобщинные дороги открыты для всех типов транспортных средств с зимними шинами.
В районе общины Лисагор Шушинского района туман, снегопад.
Работы по уборке снега ведутся по всем направлениям.
На участке Сараван-"Зангер" местами гололед
В селе Шинуайр Сюникской области метель», — говорится в сообщении.
Министерство внутренних дел Арцаха призывает всех водителей использовать только зимние шины во избежание чрезвычайных ситуаций.
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