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Из-за снегопада на территории Арцаха есть непроходимые дороги  

Из-за снегопада на территории Арцаха есть непроходимые дороги  

На территории Республики Арцах из-за снегопада есть непроходимые дороги.

Как сообщили  Арменпресс в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха, на некоторых участках межрегиональной дороги Степанакерт-Шош-Мартуни местами гололед.

 «Другие межобщинные дороги открыты для всех типов транспортных средств с зимними шинами. 

В районе общины Лисагор Шушинского района туман, снегопад. 

Работы по уборке снега ведутся по всем направлениям. 

На участке Сараван-"Зангер" местами гололед

В селе Шинуайр Сюникской области метель», — говорится в сообщении. 

Министерство внутренних дел Арцаха призывает всех водителей использовать только зимние шины во избежание чрезвычайных ситуаций.


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