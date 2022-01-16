Путин проведет переговоры с президентом Ирана на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Москве, как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал "Россия 1".

Кроме того, у главы государства запланированы заседание совета безопасности России, личные встречи и международные телефонные переговоры.