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Путин проведет переговоры с президентом Ирана на следующей неделе

Путин проведет переговоры с президентом Ирана на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Москве, как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал "Россия 1".

Кроме того, у главы государства запланированы заседание совета безопасности России, личные встречи и международные телефонные переговоры.


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