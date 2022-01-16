COVID-19: в Арцахе 4 новых случая, состояние 10 пациентов крайне тяжелое

15 января в Арцахе было проведено 83 теста, по результатам которых зарегистрировано 4 новых случая заболевания коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Арцаха, в настоящее время 35 инфицированных находятся на стационарном лечении от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние 10 пациентов как крайне тяжелое, 21 - как тяжелое. Пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

Согласно источнику, в 2022 году на лабораторное выявление коронавируса обследовано 904 гражданина, и у 65 из них тесты дали положительный результат.

«Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше, а также сообщает, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив здоровье – ваше и ваших близких.

Вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Минздрава Арцаха – до 19։00 часов, в ГНКО «Центр вирусологии и гигиены», в районных медицинских объединениях Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов», говорится в сообщении ведомства.

Согласно источнику, информация о вакцинации предоставляется с 9։00-17։00 часов по тел. 047-94-32-27.