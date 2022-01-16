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Спасатели потушили пожар в Ошакане

Спасатели потушили пожар в Ошакане

15 января в 22:01 часов в Арагацотнский региональный центр управления кризисными ситуациями поступил сигнал о том, что в районе Дзахап села Ошакан горит жилой дом.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место происшествия выехали два пожарных расчета пожарно-спасательного отряда областного управления Спасательной службы МЧС.

Согласно источнику, пожар был локализован в 22:27 часов и потушен в 23:18. Сгорели деревянная обшивка дома (около 20 квадратных метров) и имущество.


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