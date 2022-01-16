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Спасатели разблокировали из заносов на трассе Сисиан-Горис 90 автомобилей

Спасатели разблокировали из заносов на трассе Сисиан-Горис 90 автомобилей

В Сюникский региональный центр управления кризисными ситуациями с 11:55 до 12:00 часов 15 января поступали звонки о заблокированных из-за гололеда автомобилях на перекрестке близ села Шинуайр.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали три боевых расчета  регионального спасательного управления пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Согласно источнику, на участке 30-35 км трассы М-2 Сисиан-Горис спасатели вывели из блокады 90 автомобилей и оказали соответствующую помощь 200 гражданам.

 

 


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