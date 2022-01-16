В селе Овуни Ширакской области сгорели  крыши гаража и пекарни

16 января в 02:52 часов в Ширакский региональный отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что во дворе одного из домов 5-го переулка 1-й улицы села Овуни горит гараж.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета регионального управления пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Согласно источнику, пожар был локализовали в 03:34 часов, потушен в 04:47. Сгорели деревянные части крыши гаража и крыша пекарни (около 40 квадратных метров).