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В поселке Техут Тавушской области прозвучит сирена

В поселке Техут Тавушской области прозвучит сирена

17 января в 12:00 часов Тавушское областное управление Спасательной службы проведет учение на тему «Осуществление работ по оповещению населения, укрытию и эвакуации» в поселке Техут общины Дилижан.  Будет включена сирена этого населенного пункта.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, попросив население не волноваться.

 


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