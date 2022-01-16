В поселке Техут Тавушской области прозвучит сирена
17 января в 12:00 часов Тавушское областное управление Спасательной службы проведет учение на тему «Осуществление работ по оповещению населения, укрытию и эвакуации» в поселке Техут общины Дилижан. Будет включена сирена этого населенного пункта.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, попросив население не волноваться.
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