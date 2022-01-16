Президент РА обсудил с министром ИД  ОАЭ вопросы региональной безопасности и стабильности

В рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Армен Саргсян встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, на повестке встречи были вопросы региональной безопасности и стабильности. Президент Республики Армения коснулся вопроса Арцаха, ситуации в стране, событий и вызовов в нашей стране и регионе после войны.

«Говоря о гуманитарных проблемах, вызванных войной, президент Армении особо отметил, что Азербайджан продолжает удерживать армянских военнопленных и мирных жителей. Армения рассчитывает также на практическую поддержку международных партнеров в решении этого актуального вопроса", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, касаясь двусторонних отношений, стороны отметили, что высокий уровень политического диалога РА-ОАЭ создает благоприятную почву для взаимовыгодного экономического и инвестиционного сотрудничества. Президент Саркисян также отметил важность армяно-эмиратских отношений в контексте сотрудничества между Арменией и арабскими странами.

По сообщению аппарата президента РА, министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ подчеркнул заинтересованность Объединенных Арабских Эмиратов в расширении важность эффективного взаимовыгодного сотрудничества с Арменией. Он, в частности, отметил углубление сотрудничества в сферах энергетики, информационных технологий, продовольственной безопасности, туризма.

Было отмечено, что установленный между Арменией и Объединенными Арабскими Эмиратами новый воздушный мост является еще одним надежным шагом, направленным на укрепление торгово-экономических связей между Арменией и ОАЭ.

«Президент Саркисян коснулся также реализуемой эмиратской компанией «Масдар» инвестиционной программы в области возобновляемой энергетики в Армении, отметив важность ее расширения и новых инвестиций.

Стороны подчеркнули важность двусторонних взаимных визитов. В этом контексте министр Абдулла бен Заид Аль Нахайян выразил готовность в ближайшее время посетить Армению», - сообщает аппарат президента РА.

По сообщению источника, согласившись с тем, что армяно-эмиратские отношения, основные направления сотрудничества и проекты нацелены в будущее, собеседники отметили: поскольку существует большой потенциал для сотрудничества, возможность и желание сделать больше, необходимо последовательно двигаться вперед совместными усилиями.