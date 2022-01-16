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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Ларс закрыт для грузовиков

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Ларс закрыт для грузовиков

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги. автомагистрали. Закрыта дорога, ведущая от крепости Амберд к озеру Кари лич в Арагацотнской области, в Ширакской области дороги от трассы М-1 до сел Мусаелян, Красар труднопроходимы. Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепом (только при наличии цепей противоскольжения).

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на участке Сараван-Зангер, на дороге Артик-Алагяз, на дорогах Сюникской, Арагацотнской, Лорийской и Ширакской областей местами гололед.

«В городах Капан, Каджаран и Мегри Сюникской области снегопад. 

В селе Шинуайр в районе под названием «Мегру сар» Сюникской области - снежная буря», - говорится в сообщении.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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