В 12 км юго-восточнее Капана произошло землетрясение силой 5-6 баллов  

16 января в 07:25 часов по местному времени (03:25 - по Гринвичу) Сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмозащиты МЧС РА зарегистрировала землетрясение силой 4․3 балла. Координаты: 39,14 градусов северной широты и 46,52 градуса восточной долготы, глубина 10 км — пограничная зона Азербайджан-Армения, 12 км юго-восточнее г. Капан, Сюникская область.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5-6 баллов.

Согласно источнику, подземные толчки ощущались в городе Капан Сюникской области, в городах Вайк, Ехегнадзор Вайоцдзорской области - магнитудой 4-5, в Республике Арцах, в городе Степанакерт - силой 3-4 балла.