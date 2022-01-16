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В 12 км юго-восточнее Капана произошло землетрясение силой 5-6 баллов  

В 12 км юго-восточнее Капана произошло землетрясение силой 5-6 баллов  

16 января в 07:25 часов  по местному времени (03:25 - по Гринвичу) Сейсмологическая сеть  Территориальной службы сейсмозащиты МЧС РА   зарегистрировала землетрясение силой 4․3 балла. Координаты: 39,14 градусов северной широты и 46,52 градуса восточной долготы, глубина 10 км — пограничная зона Азербайджан-Армения, 12 км юго-восточнее г. Капан, Сюникская область.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5-6 баллов.

Согласно источнику, подземные толчки ощущались в городе Капан Сюникской области, в городах Вайк, Ехегнадзор Вайоцдзорской области - магнитудой 4-5, в Республике Арцах, в городе Степанакерт - силой 3-4 балла.


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