Анонс мероприятий на 17 января
17:21, Январь 15, 2022
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- 17:21 Анонс мероприятий на 17 января
- 16:58 Повреждены оптические кабели, идущие от границы с Грузией. Разъяснение Beeline Armenia
- 16:50 Covid-19: в Арцахе зарегистрировано 6 новых случаев заболевания, состояние 10 пациентов крайне тяжелое
- 16:42 В Мексике одобрены таблетки Paxlovid против COVID-19
- 16:13 Главы МИД Германии и Франции совместно посетят линию соприкосновения Донбасса
- 16:07 Более 85 процентов населения Китая полностью вакцинировано против COVID-19
- 15:57 Казахстан освободил 4 граждан Кыргызстана, задержанных во время беспорядков
- 15:41 Нуланд надеется на ослабление напряженности вокруг Украины
- 15:32 Глава МИД Канады посетит Украину с шестидневным визитом
- 15:25 В Казахстане за сутки зарегистрировано более 12 тысяч новых случаев коронавируса
- 15:04 Гнел Саносян представил новоназначенного губернатора администрации Арагацотнской области
- 14:31 Британский депутат выразил готовность участвовать в инициативах, связанных с Арменией
- 14:18 Температура воздуха в Армении постепенно понизится еще на 5-7 градусов
- 14:16 Из-за метели и плохой видимости закрыта основная магистраль, соединяющая Арцах и Армению
- 14:10 Найден гражданин, совершивший хулиганство в отделении "Айпост"
- 14:08 Госминистр Арцаха обсудил ряд международно-правовых вопросов с Егише Киракосяном
- 13:58 ОДКБ проведет на границе с Афганистаном операции по борьбе с наркотрафиком. Зась
- 13:47 Католикос Арам I встретился с армянской интеллигенцией Ливана
- 13:36 В Грузии за сутки зарегистрирован 5381 новый случай коронавируса
- 13:20 Благодаря мерам, предпринятым ОДКБ, в Казахстане удалось предотвратить цветную революцию. Лукашенко
- 13:07 Китай выступил против санкций в отношении Ирана
- 12:55 Действующий председатель ОБСЕ посетит Россию
- 12:49 В одной из квартир Чаренцавана произошел взрыв
- 12:35 Токаев поручил начать расследование беспорядков
- 12:28 В Бразилии началась вакцинация детей в возрасте 5-11 лет
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