Время в Ереване: 11:07:36,   15 Январь

Повреждены оптические кабели, идущие от границы с Грузией. Разъяснение Beeline Armenia

Повреждены оптические кабели, идущие от границы с Грузией. Разъяснение Beeline Armenia

Beeline Armenia распространил сообщение о проблемах с доступом в интернет.

«На данный момент существует проблема с международными каналами. В частности, были повреждены оптические кабели, идущие от границы с Грузией, в результате чего наши абоненты были лишены доступа в интернет. 

Партнеры в Грузии принимают все необходимые меры для восстановления сервиса», — говорится в сообщении. 

Компания Beeline Armenia приносит извинения абонентам за неудобства.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]