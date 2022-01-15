Повреждены оптические кабели, идущие от границы с Грузией. Разъяснение Beeline Armenia
16:58, 15 Январь, 2022
Beeline Armenia распространил сообщение о проблемах с доступом в интернет.
«На данный момент существует проблема с международными каналами. В частности, были повреждены оптические кабели, идущие от границы с Грузией, в результате чего наши абоненты были лишены доступа в интернет.
Партнеры в Грузии принимают все необходимые меры для восстановления сервиса», — говорится в сообщении.
Компания Beeline Armenia приносит извинения абонентам за неудобства.
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