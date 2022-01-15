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Covid-19: в Арцахе зарегистрировано 6 новых случаев заболевания, состояние 10 пациентов крайне тяжелое

Covid-19: в Арцахе зарегистрировано 6 новых случаев заболевания, состояние 10 пациентов крайне тяжелое

В Республике Арцах на 14 января проведено 65 тестов, зарегистрировано 6 новых случаев заболевания коронавирусом. 

Как передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Арцаха сообщает, что в настоящее время 45 инфицированных находятся на стационарном лечении от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние 10 пациентов как крайне тяжелое, 22 - как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.   

Обследован 821 гражданин, из них у 61 положительный результат. 

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как  можно раньше.

 

 


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