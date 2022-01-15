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В Мексике одобрены таблетки Paxlovid против COVID-19

В Мексике одобрены таблетки Paxlovid против COVID-19

В Мексике Федеральная комиссия по защите санитарных рисков разрешила экстренное использование таблеток от коронавируса Paxlovid —производства Pfizer. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба правительства Мексики.

Таблетки будут назначаться взрослым пациентам с коронавирусной болезнью легкой и средней степени тяжести с риском осложнений. 

Таким образом, Мексика стала первой страной в Латинской Америке, разрешившей использование Paxlovid.

 

 


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