Нуланд надеется на ослабление напряженности вокруг Украины

США надеются на деэскалацию ситуации вокруг Украины.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Мы ожидаем увидеть некоторый прогресс по ряду дипломатических вопросов по ослаблению напряженности», — сказала Нуланд в интервью Financial Times.

Она добавила, что США надеются, что Россия продолжит переговоры. По словам Нуланд, на данный момент США и Россия «просто выслушали друг друга», но для достижения какого-либо соглашения требуется время.