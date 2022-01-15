В Казахстане за сутки зарегистрировано более 12 тысяч новых случаев коронавируса

В Казахстане за сутки зарегистрирован 12 381 новый случай заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 1 миллиона 36 тысяч 385 человек.