В Казахстане за сутки зарегистрировано более 12 тысяч новых случаев коронавируса
В Казахстане за сутки зарегистрирован 12 381 новый случай заражения коронавирусом.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.
Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 1 миллиона 36 тысяч 385 человек.
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