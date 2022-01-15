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В Казахстане за сутки зарегистрировано более 12 тысяч новых случаев коронавируса

В Казахстане за сутки зарегистрировано более 12 тысяч новых случаев коронавируса

В Казахстане за сутки зарегистрирован 12 381 новый случай заражения коронавирусом. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

 Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 1 миллиона 36 тысяч 385 человек.

 

 


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