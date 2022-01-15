Гнел Саносян представил новоназначенного губернатора администрации Арагацотнской области

Министр территориального управления и инфраструктура Республики АрменияГнел Саносян представил аппарату Арагацотнской областной администрации новоназначенного губернатора Сергея Мовсисяна.

Как передает Арменпресс, Министерство территориального управления и инфраструктуры РА сообщает, что министр Саносян поблагодарил бывшего губернатора Размика Петросяна за очень эффективную работу в короткие сроки, за быстрое решение региональных проблем. Саносян поздравил Сергея Мовсисяна и пожелал ему успехов. Министр отметил, что последний, будучи депутатом, избранным от области, знаком с проблемами области, очень быстро подключится к решению этих проблем, так как перед областью поставлены достаточно амбициозные программы.

Уже бывший губернатор Размик Петросян поблагодарил аппарат за недолгую, но эффективную работу и пожелал успехов новоназначенному губернатору.

Новоназначенный губернатор Сергей Мовсисян отметил, что Размик Петросян задал достаточно высокую планку, и он сделает все возможное, чтобы оправдать ожидания правительства, политической команды и народа.