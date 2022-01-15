Британский депутат выразил готовность участвовать в инициативах, связанных с Арменией

Посол Республики Армения в Великобритании Варужан Нерсесян провел видеоинтервью с членом группы дружбы Великобритания-Армения в британском парламенте, курдским депутатом от Лейбористской партии Ферилом Кларком.

Как передает Арменпресс, посольство Республики Армения в Великобритании сообщает, что, поздравляя посла с назначением, Ферил Кларк выразил уверенность, что с его назначением двусторонние отношения, в том числе на парламентском уровне, значительно активизируются.

Посол Нерсесян, в свою очередь, поблагодарил Феррила Кларка за поддержку проармянских инициатив на протяжении всего этого периода. Посол отметил, что будет активно работать по ряду направлений, и с этой точки зрения поддержка наших друзей в парламенте Великобритании будет неоценимой.

Отметив, что считает себя другом Армении и армянского народа, Ферил Кларк сказал, что готов участвовать в различных инициативах, связанных с Арменией.