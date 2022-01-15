Температура воздуха в Армении постепенно понизится еще на 5-7 градусов

Вечером 15-го января, на территории РА в отдельных районах ожидается снег, а 16-го, в ночь с 19-го на 20-еянваря снег ожидается в большинстве районов.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 17-18 января, днем 20 января ожидается погода без осадков.

Ветер северо-западный, 2-5 м/с. С 15-17 мая температура воздуха постепенно понизится на 5-7 градусов.

В Ереване вечером 15 января возможен слабый снег, в ночь с 19 на 20 января ожидается снегопад. 16-18 января, днем 20 января ожидается погода без осадков.