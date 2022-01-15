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Температура воздуха в Армении постепенно понизится еще на 5-7 градусов

Температура воздуха в Армении постепенно понизится еще на 5-7 градусов

Вечером 15-го января, на территории РА в отдельных районах ожидается снег, а 16-го, в ночь с 19-го на 20-еянваря снег ожидается в большинстве районов. 

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 17-18 января, днем 20 января ожидается погода без осадков.

Ветер северо-западный, 2-5 м/с. С 15-17 мая температура воздуха постепенно понизится на 5-7 градусов. 

В Ереване вечером 15 января возможен слабый снег, в ночь с 19 на 20 января ожидается снегопад. 16-18 января, днем 20 января ожидается погода без осадков.

 


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