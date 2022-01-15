Из-за метели и плохой видимости закрыта основная магистраль, соединяющая Арцах и Армению

Основная магистраль, соединяющая Арцах с Арменией, закрыта из-за метели и плохой видимости.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«На данный момент в селе Шинуайр Сюникского района метель. Из-за метели закрыт 1-й км автодороги Горис-Ереван. Движение на участке дороги Сараван-Сараландж Вайоцдзорской области одностороннее. На участке дороги Сараван-Зангер местами гололедица», — говорится в сообщении.

ГСЧС МЧС Арцаха советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.