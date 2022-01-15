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Из-за метели и плохой видимости закрыта основная магистраль, соединяющая Арцах и Армению

Из-за метели и плохой видимости закрыта основная магистраль, соединяющая Арцах и Армению

Основная магистраль, соединяющая Арцах с Арменией, закрыта из-за метели и плохой видимости. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

 «На данный момент в селе Шинуайр Сюникского района метель. Из-за метели закрыт 1-й км автодороги Горис-Ереван. Движение на участке дороги Сараван-Сараландж Вайоцдзорской области одностороннее.  На участке дороги Сараван-Зангер местами гололедица», — говорится в сообщении. 

ГСЧС МЧС Арцаха советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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