Госминистр Арцаха обсудил ряд международно-правовых вопросов с Егише Киракосяном
15 января государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян принял представителя Республики Армения в Европейском суде по правам человека Егише Киракосяна.
Об этом Арменпресс сообщили в отделе информации и по связям с общественностью аппарата государственного министра Республики Арцах.
Артак Бегларян высоко оценил работу представителя Армении на международной арене по защите прав армян, представил грубые нарушения прав народа Арцаха из-за агрессивной, антиармянской политики Азербайджана. Государственный министр подчеркнул, что приоритеты Республики Арцах права населения должны оставаться в центре правовых процессов.
Обе стороны подчеркнули необходимость продолжения контактов и совместных шагов для защиты прав народа Арцаха.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм