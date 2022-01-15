Госминистр Арцаха обсудил ряд международно-правовых вопросов с Егише Киракосяном

15 января государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян принял представителя Республики Армения в Европейском суде по правам человека Егише Киракосяна.

Об этом Арменпресс сообщили в отделе информации и по связям с общественностью аппарата государственного министра Республики Арцах.

Артак Бегларян высоко оценил работу представителя Армении на международной арене по защите прав армян, представил грубые нарушения прав народа Арцаха из-за агрессивной, антиармянской политики Азербайджана. Государственный министр подчеркнул, что приоритеты Республики Арцах права населения должны оставаться в центре правовых процессов.

Обе стороны подчеркнули необходимость продолжения контактов и совместных шагов для защиты прав народа Арцаха.