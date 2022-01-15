Следователи полиции обнаружили 39-летнего мужчину, совершившего хулиганские действия в отделении ЗАО "Айпост" по улице Ерванда Кочара.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации Полиции РА.

Отмечается, что 10 января сотрудник одного из отделов ЗАО «Айпост» позвонил в оперативный штаб полиции и сообщил, что мужчина в отделении, проявляя неуважение к общественности, грубо нарушая общественный порядок, неоднократно произносил сексуальные оскорбления и разбил имущество, принадлежащее ЗАО «Айпост», нанес удар по голове сотрудницы отделения, после чего убежал.

По факту было возбуждено уголовное дело.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперуполномоченными Главного управления полиции, личность мужчины установлена. 39-летний мужчина был доставлен в ГУ Полиции по подозрению в совершении хулиганских действий 14 января на улице Ерванда Кочара.

Он был доставлен в орган предварительного следствия и арестован.

Ведется предварительное следствие», — говорится в сообщении.