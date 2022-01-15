ОДКБ проведет на границе с Афганистаном операции по борьбе с наркотрафиком. Зась

В этом году Организация Договора о коллективной безопасности проведет три раунда операций по борьбе с наркотрафиком на границе с Афганистаном.

Как передает Арменпресс, об этом в интервью "России-24" заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Генсек ОДКБ отметил, что в этом году у них запланирован ряд мероприятий в различных сферах: военная безопасность, борьба с терроризмом.

«Это средства борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Тема особенно актуальна в свете последних событий в Афганистане. Здесь запланированы три этапа борьбы с незаконным оборотом наркотиков», — сказал Зась.

Он добавил, что эти планы составлены с учетом ситуации в зоне ответственности ОДКБ, а также с учетом решений, принятых на последнем саммите глав государств в Душанбе, приоритетов, установленных Арменией на этот год.