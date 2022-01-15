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В Грузии за сутки зарегистрирован 5381 новый случай коронавируса

В Грузии за сутки зарегистрирован 5381 новый случай коронавируса

По состоянию на 15 января в Грузии зарегистрирован 5381 новый случай заражения коронавирусом. 

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее число заболевших в стране составляет 990 183 человека.

В Грузии за последние сутки лечение от коронавируса прошли 1065 пациентов. 

Болезнь унесла жизни по меньшей мере 30 человек в стране, в результате чего общее число погибших достигло 14 425 человек.


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