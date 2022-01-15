Благодаря мерам, предпринятым ОДКБ, в Казахстане удалось предотвратить цветную революцию. Лукашенко

Меры, принятые в рамках Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане, стали действенным препятствием для очередной цветной революции.

Как передает Арменпресс, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с миротворческими силами, вернувшимися из Казахстана.

«Успех вашей миссии можно оценить как использование действенного механизма в борьбе с так называемыми цветными революциями», — приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

Он выразил мнение, что угрозы, стоящие перед Казахстаном, являются общими для постсоветских стран.

«Мы понимаем, что для нас события в братской республике стали очередной попыткой иностранного вмешательства во внутренние дела независимых государств», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Казахстан столкнулся с военной агрессией со стороны подготовленных террористических групп, отметив, что эти группы ранее тренировались в различных горячих точках.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана вспыхнули протесты, которые переросли в массовые беспорядки и нападения на госорганы. В ходе беспорядков пострадали тысячи человек, есть жертвы. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо проводить антитеррористические операции, и обратился за помощью к ОДКБ. В ответ на просьбу 7 января в Казахстан на ограниченный срок был направлен коллективный миротворческий контингент ОДКБ, в составе которого также 100 армянских военнослужащих.

Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана начался 13 января.