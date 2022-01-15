Китай выступил против санкций в отношении Ирана

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай против односторонних санкций, введенных США в отношении Ирана.

Как передает Арменпресс, об этом пишет INTERFAX.RU.

"Ван И заявил, что Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций против Ирана, против политических манипуляций по таким вопросам, как права человека, и против грубого вмешательства во внутренние дела Ирана и других стран региона", - сообщил МИД КНР по итогам встречи китайского министра с иранским коллегой Амиром Абдоллахияном.

Ван И подтвердил готовность сотрудничать с Ираном, поддерживать друг друга в защите их основных интересов, совместно противостоять гегемонизму и политике силы.

Стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Ван И сказал, что причиной нынешняя обстановки стал односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и "именно они должны нести главную ответственность и как можно скорее исправить свои ошибки".

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в эфире радиостанции NPR, что Иран на переговорах в Вене по восстановлению СВПД должен учитывать, что сроки достижения соглашения по возвращению к соблюдению положений плана ограничены.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили JCPOA(СВПД) - ядерное соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.