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Действующий председатель ОБСЕ посетит Россию

Действующий председатель ОБСЕ посетит Россию

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнер Рау посетит Россию в середине февраля

Как передает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина. 

"По всей вероятности, 15 февраля действующий председатель ОБСЕ встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Визит в Москву - нормальная процедура для действующего председателя ОБСЕ, связан он с тем, что Россия является одним из важнейших государств-членов этой организации", - сказал он.

 


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