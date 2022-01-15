Действующий председатель ОБСЕ посетит Россию
12:55, 15 Январь, 2022
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнер Рау посетит Россию в середине февраля
Как передает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
"По всей вероятности, 15 февраля действующий председатель ОБСЕ встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Визит в Москву - нормальная процедура для действующего председателя ОБСЕ, связан он с тем, что Россия является одним из важнейших государств-членов этой организации", - сказал он.
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