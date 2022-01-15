В одной из квартир Чаренцавана произошел взрыв

В одной из квартир дома № 20 3-го квартала города Чаренцаван Армении произошел взрыв.

Как передает Арменпресс, 15 января в 10:01 часов в Котайкский областной отдел Центра управления кризисными ситуациями поступил сигнал о происшествии.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.