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В одной из квартир Чаренцавана произошел взрыв

В одной из квартир Чаренцавана произошел взрыв

В одной из квартир дома № 20 3-го квартала города Чаренцаван Армении произошел взрыв.

 Как передает Арменпресс, 15 января в 10:01 часов в Котайкский областной отдел Центра управления кризисными ситуациями поступил сигнал о происшествии.

На место выехали 2 боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

 

 


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