В Бразилии началась вакцинация детей в возрасте 5-11 лет

С 14 января в Бразилии началась вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN Brasil, сообщая, что первым ребенком в стране, прошедшим вакцинацию, стал восьмилетний мальчик.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару, скептически относящийся к прививкам, заявил, что его несовершеннолетняя дочь не будет вакцинироваться от коронавируса. Сам Болсонару также не вакцинировался.