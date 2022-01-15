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В Бразилии началась вакцинация детей в возрасте 5-11 лет

В Бразилии началась вакцинация детей в возрасте 5-11 лет

С 14 января в Бразилии началась вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN Brasil, сообщая, что первым ребенком в стране, прошедшим вакцинацию, стал восьмилетний мальчик.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару, скептически относящийся к прививкам, заявил, что его несовершеннолетняя дочь не будет вакцинироваться от коронавируса. Сам Болсонару также не вакцинировался.

 


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