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В Ереване состоится Армяно-австрийский бизнес-форум

В Ереване состоится Армяно-австрийский бизнес-форум

3 февраля в Ереване пройдет Армяно-австрийский бизнес-форум. 

Как передает Арменпресс, министерство экономики РА сообщает, что в конференции примут участие около 20 австрийских компаний, которые ищут партнеров в промышленности, лесной промышленности, пивоварении, сельском хозяйстве, гидроэлектростанциях, банковской системе, образовании, безопасности, здравоохранении и других сферах.

Министерство экономики приглашает армянские организации к участию в Армяно-австрийском бизнес-форуме. Крайний срок подачи заявок – 19 января.


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