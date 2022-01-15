В Ереване состоится Армяно-австрийский бизнес-форум
12:19, 15 Январь, 2022
3 февраля в Ереване пройдет Армяно-австрийский бизнес-форум.
Как передает Арменпресс, министерство экономики РА сообщает, что в конференции примут участие около 20 австрийских компаний, которые ищут партнеров в промышленности, лесной промышленности, пивоварении, сельском хозяйстве, гидроэлектростанциях, банковской системе, образовании, безопасности, здравоохранении и других сферах.
Министерство экономики приглашает армянские организации к участию в Армяно-австрийском бизнес-форуме. Крайний срок подачи заявок – 19 января.
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