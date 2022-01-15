В Японии зарегистрирован первый случай смерти пациента от штамма omikron

В Японии зарегистрирован первый случай смерти человека, инфицированного штаммом коронавируса omikron.

Как передает Арменпресс, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

Погибший 11 января оказался пожилым жителем Сидзуоки. Последующие тесты подтвердили, что у мужчины был штамм omikron.

В Японии с 1 сентября зафиксирован самый высокий ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом - 22045 случаев. Ранее на этой неделе сообщалось, что штамм omikron обнаружен во всех 47 префектурах Японии.

Максимальный суточный прирост заражений за весь период эпидемии был зарегистрирован 20 августа, когда в Японии было выявлено 25992 случая.