Дания отказалась отправлять официальную делегацию на Зимние Олимпийские игры в Пекине

Дания отказалась отправить официальную делегацию на зимние Олимпийские игры в Пекине.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на министра иностранных дел Королевства Йеппе Куфуди.

«Правительство приняло решение не участвовать в зимних Олимпийских играх в Китае. Не секрет, что мы в Дании глубоко обеспокоены ситуацией с правами человека в Китае», — говорится в заявлении министра.

6 декабря 2021 года США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, а это означает, что официальные лица США откажутся от поездки в Китай. Между тем американские спортсменыпримут участие в играх. Австралия и Великобритания присоединились к дипломатическому бойкоту. Китай назвал такой шаг политической манипуляцией и пообещал принять соответствующие шаги.