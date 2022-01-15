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США приветствуют диалог между Арменией и Турцией

США приветствуют диалог между Арменией и Турцией

Госдепартамент США приветствует первый диалог между Арменией и турецкой делегацией в Москве.

Как передает Арменпресс, об этом заявил Госдепартамент США в ответ на вопрос армянской службы "ГолосАмерики" о позиции Вашингтона в отношении нынешнего армяно-турецкого диалога.

"Мы тепло приветствуем армяно-турецкий диалог, вовлечение двух стран в дипломатию и диалог — с целью разрешения их разногласий", - говорится в сообщении Госдепартамента США.

14 января в Москве состоялась встреча спецпредставителей Армении и Турции в   процессе армяно-турецкого урегулирования — заместителя спикера Национального Собрания Республики Армения Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. Относительно встречи МИД РА сообщил, что представители  обменялись своими предварительными мыслями о процессе урегулирования посредством армяно-турецкого диалога. 

Стороны договорились продолжить переговоры для полного урегулирования без предварительных условий.


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