На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Дорога, ведущая от крепости Амберд к озеру Кари личв Арагацотнской области, закрыта.

Труднопроходимы дороги от трассы М-1 Ширакской области до сел Мусаелян, Красар и Амасия-Бердашен.

Перевал Варденяц труднопроходим, а для грузовиков с прицепами необходимо использовать цепи противоскольжения. На трассах Сараван-Зангер, на дорогах Вайоц-Дзора, Арагацотна, Лори и Ширака, а также на автодороге Артик-Алагязместами гололедица. В селе Шинуайр Сюникской области метель. Участок Сараван-Сараландж Вайоцдзорской области (158 км трассы Ереван-Мегри) закрыт из-за пробки.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.