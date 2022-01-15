Более 1500 танкистов ВС РФ проводят боевые стрельбы, в том числе и в Армении

Более 1500 танкистов Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации проводят боевые стрельбы в учебных заведениях российской военной базы в Армении, а также в десятках других воинских частей в Южной Осетии, Крыму, Дагестане, Адыгее, Ингушетии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Танкисты выполняют огневые задачи в составе тактических групп, предназначенных для прорыва обороны противника и развития успешного наступления. Кроме того, танкисты улучшили свои возможности по поражению целей на расстоянии до 6 км с закрытых огневых позиций.

Механики-водители танков тренируются по вождению танка в рамках отборочного этапа выездных соревнований «Танковый биатлон».

Танковые части разрабатывают оборонительную тактику для ведения боя в дневное и ночное время.

Боевое согласование танковых подразделений воинских частей продлится до февраля 2022 года.