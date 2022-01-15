Российские миротворцы покинули Казахстан

Российские миротворцы в составе сил ОДКБпокинули Казахстан.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны России.

«Российские миротворцы из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ погрузили военную технику в Казахстане самолетами Ил-76 и Ан-124 и вылетели из Алматы», — говорится в сообщении. 14 января Казахстан покинули миротворцы из Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана вспыхнули протесты, которые переросли в массовые беспорядки и нападения на госорганы. В ходе беспорядков пострадали тысячи человек, есть жертвы. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо проводить антитеррористические операции, и обратился за помощью к ОДКБ. В ответ на просьбу 7 января в Казахстан на ограниченный срок был направлен коллективный миротворческий контингент ОДКБ, в составе которого также 100 армянских военнослужащих.