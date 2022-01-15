Артур Ванецян отменил рабочий визит в США

Лидер парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян отменил свой рабочий визит в США в составе делегации Национального Собрания Республики Армения.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь партии "Айреник" («Родина») Сос Акопян.

Он отметил, что причиной стало своевольное решение правящей партии ограничить участие представителя оппозиции в важнейшей рабочей встрече в Вашингтоне.

«За несколько часов до командировки Артуру Ванецяну сообщили, что три человека с армянской стороны примут участие во встрече со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Было решено не включать Ванецяна в этот состав. Фактически правительство решило, что в участии представителя оппозиции на встрече со спикером Палаты представителей нетнеобходимости, ис армянской стороны во встрече примут участие председатель НС Ален Симонян, руководитель фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян, Чрезвычайный и полномочный посол РА в США Лилит Макунц. В ответ на это Артур Ванецян отметил, что в таком случае не считает целесообразным визитв США и отменил его, поскольку при условии таких изменений в повестке его присутствие в делегации носило бы лишь чисто протокольный характер», - написал Акопян.

Делегация во главе со спикером Национального Собрания РА Аленом Симоняном 15-20 января посетит с рабочим визитом Вашингтон. В состав делегации входили руководитель фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян, депутат Мария Карапетян, руководитель фракции "Честь имею" Артур Ванецян, группа сотрудников аппарата НС.